Vortrag: Das Bundesverfassungsgericht - Hüter des Grundgesetzes

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland.

Seit seiner Gründung im Jahr 1951 hat das Gericht dazu beigetragen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Ansehen und Wirkung zu verschaffen.

Das gilt neben dem Staatsorganisationsrecht vor allem auch für die Durchsetzung der Grundrechte.

Thomas Offenloch ist einer der 16 Richter des Bundesverfassungsgerichts, die in ihren "roten Roben" über die wichtigsten Rechtsfragen unseres Landes entscheiden.

In seinem Vortrag mit anschließendem Gespräch gibt er exklusive Einblick in die Arbeit und Rechtsprechung des höchsten deutschen Gerichts.

Zur Person: Thomas Offenloch ist seit 2023 Richter des Bundesverfassungsgerichts (2. Senat). Von 2013-2023 war er Richter am Bundesgerichtshof.

Mit der Stadt Schwäbisch Hall verbindet ihn seine frühere Tätigkeit als Amtsrichter am Amtsgericht Schwäbisch Hall von 2000-2001.