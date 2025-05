Vortrag "Das Gräberfeld von Diersheim und die römische Grenzpolitik am Rhein" von Prof. Dr. Alexander Heising (Nachholtermin)

Zum Abschluss der dreiteiligen Vortragsreihe des Alamannenmuseums zur am 27. April 2025 zuende gegangenen Wanderausstellung "Multikulti am Oberrhein" spricht am Dienstag, 3. Juni 2025 (Nachholtermin), um 19 Uhr Prof. Dr. Alexander Heising von der Universität Freiburg, Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. für Provinzialrömische Archäologie, im Vortragssaal im 2. OG des Palais Adelmann über das Thema "Das Gräberfeld von Diersheim und die römische Grenzpolitik am Rhein".

Migration, Umsiedlung und Grenzschutz. Wenn man diese Wörter hört, denkt man nicht sofort an die Römer. Und doch haben sie viel mit der römischen Grenzpolitik zu tun! Germanische Siedler vor der römischen Rheingrenze waren ohne die Billigung Roms undenkbar. Im Vortrag wollen wir der Frage nachgehen, warum die Germanen in Diersheim Teil der römischen Grenzpolitik waren, und wie Rom politisch an der Rheingrenze agierte.