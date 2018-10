Vortrag „Das virtuelle Kraftwerk“

Virtuelle Kraftwerke sind zu einem Verbund zusammengeschaltete Stromerzeugungsanlagen für regenerative Energien. So ein Verbund kann elektrische Leistung verlässlich bereitstellen und damit Großkraftwerke ersetzen. Referent ist Matthias Roth von der Firma in.power aus Mainz. Damit wird die Themenreihe zu Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Kooperation mit der EnerGeno fortgesetzt. Der Vortrag findet in der GenussWerkstatt in Heilbronn Rauchstraße 3 statt. Beginn 19 Uhr, Eintritt frei. Info Telefon 07131 9735293.