Stephan Bandera war einer der Führer der ultranationalistischen OUN (Organisation Ukrainischer Natio-nalisten). Die OUN strebte einen von Juden, Polen und Russen freien, faschistischen Kollaborationsstaatan.

Im zweiten Weltkrieg war die OUN an der Ermordung von bis zu 800.000 Juden in der Ukraine betei-ligt. 1943 metzelten OUN-Terroristen in der Westukraine bis zu 100.000 polnische Bewohner nieder.Während des Kalten Krieges wurde die OUN zunächst als _Stay-Behind-Armee* vom Westen gegen diedamalige Sowjetunion eingesetzt. Seit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991, insbesondere seit der Zeitdes Maidan 2014, ist Bandera eine der Kultfiguren ukrainischer Faschisten.

Von Seiten offizieller Institutio-nen ehrt man Bandera durch zahlreiche Denkmäler und nach Bandera benannte Straßen ganz öffentlich.Anfang 2023 verkündete Wolodimir Wiatrowitsch, ehemaliger Leiter des ukrainischen Instituts für Nationa-le Erinnerung und einer ihrer führenden Ideologen, den Vollzug der Banderisierung der Ukraine". DieseEntwicklung findet auch in Deutschland gefährlichen Niederschlag, nicht zuletzt in Geschichtsklitterung,Enttabuisierung und Rehabilitierung des Nazismus.