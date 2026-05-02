Vortrag: Der Baumstammeffekt, Durchhaltevermögen und Mentale Stärke

Der Abend verbindet spannende Impulse aus Extremsport, Medizin, Mentaltraining und ganzheitlicher Gesundheit. Im Zentrum steht das eindrucksvolle Bild eines Athleten, der bei seinen Läufen einen Baumstamm trägt.
Themen des Vortrags:
Mentale Stärke gezielt aufbauen
Resilienz im Alltag und Beruf stärken
Besserer Umgang mit Stress und Druck
Schmerz verstehen: durchhalten oder stoppen?
Erkenntnisse aus Extremsport, Medizin und Mentaltraining
Referent*innen:
Dr. med Marco Höpfner, Internist und Hausarzt
Sonja Höpfner, Heilpraktikerin
Kim Schmid, Gehirn- und Mentaltrainingsexperte
Mehmet „Mamo‘ Topyürek, Extremsportler