Vortrag: Der Baumstammeffekt, Durchhaltevermögen und Mentale Stärke

Der Abend verbindet spannende Impulse aus Extremsport, Medizin, Mentaltraining und ganzheitlicher Gesundheit. Im Zentrum steht das eindrucksvolle Bild eines Athleten, der bei seinen Läufen einen Baumstamm trägt.

Themen des Vortrags:

Mentale Stärke gezielt aufbauen

Resilienz im Alltag und Beruf stärken

Besserer Umgang mit Stress und Druck

Schmerz verstehen: durchhalten oder stoppen?

Erkenntnisse aus Extremsport, Medizin und Mentaltraining

Referent*innen:

Dr. med Marco Höpfner, Internist und Hausarzt

Sonja Höpfner, Heilpraktikerin

Kim Schmid, Gehirn- und Mentaltrainingsexperte

Mehmet „Mamo‘ Topyürek, Extremsportler