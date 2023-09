Vortrag: Der Beitrag jüdischer Frauen zur jüdischen Religionspraxis seit der Antike

Dank des hohen Werts, den die häusliche Religionspraxis im Judentum genießt, verfügten jüdische Frauen bereits in der Antike über Macht und Einfluss. Der Vortrag wird diese antiken Grundlagen skizzieren und sodann die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Weiterentwicklungen aufzeigen, beispielsweise wie eine signifikant hohe Zahl von Frauen zum Lebensunterhalt ihrer Familie beitrug. Schließlich wird er erörtern, wie es dazu kam, dass heute weltweit gesehen zwei Drittel aller jüdischen Frauen auch in der synagogalen Praxis gleichgestellt sind und so als Rabbinerinnen entscheidend dazu beitragen, dass Jüd:innen auch im 21. Jahrhundert Antworten auf die essentiellen Fragen des Lebens im jüdisches Denken und Leben finden.