Vortrag: Der Nahostkonflikt - Geschichte, Positionen und Perspektiven mit Dr. Jan Busse

Vortrag mit Dr. Jan Busse, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität München.

Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sowie seinen arabischen Nachbarn hält seit Jahrzehnten die Welt in Atem. Seit Oktober 2023 ist er mit dem Überfall der Hamas auf Israel und dem Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen in zuvor unvorstellbarer Weise eskaliert. Jann Busse zeichnet die Geschichte des Konflikts nach, beschreibet die wichtigsten Streitpunkte - von Jerusalem über den Zugang zu Wasser bis zum Grenzverlauf - und erklärt, warum Frieden und Sicherheit für alle Seiten in so weite Ferne gerückt sind.

Im Haus der Bildung, Raum S.3.04

Keine Voranmeldung erforderlich!