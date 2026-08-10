Vortrag "Die Diakonissenanstalt Neuendettelsau und ihre Verstrickung in die NS-‘Euthanasie‘"

Vortrag im Rahmenprogramm der Sonderausstellung “Ermordet in Grafeneck, Hartheim und Pirna-Sonnenstein. Die Opfer der ‘Aktion T4’ aus Bayern”, die vom 16. September bis 1. November 2026 im Markgrafenmuseum Ansbach gezeigt wird.

Die größte Einrichtung für Menschen mit einer körperlichen und geistigen Beeinträchtigung im evangelischen Bereich in Bayern waren die Einrichtungen der damaligen Diakonissenanstalt Neuendettelsau.

In fünf Standorten – Neuendettelsau, Polsingen, Bruckberg, Himmelkron und Engelthal wurden über 1.700 Menschen betreut. Über 1.200 wurden im Zuge der „Euthanasie“ verlegt. Über den Umweg in staatliche Heil- und Pflegeanstalten (Ansbach, Erlangen, Günzburg, Kutzenberg) kamen über 900 Menschen ums Leben, über 400 davon in der Tötungsanstalt Hartheim bei Linz in Oberösterreich. Viele weitere erlebten das Kriegsende in den Pflegeanstalten nicht.

Wie haben sich die Verantwortlichen dazu geäußert oder verhalten? Welche Möglichkeiten des Widerstandes gab es? Wer wusste davon? Wurden die Tötungen akzeptiert?

Vortrag mit Matthias Honold M.A. / Leiter Zentralarchiv Diakoneo