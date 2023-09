Die Gärten des Albrecht Lilienfein in Württemberg und Nürtingen

Albrecht Lilienfein war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein begehrter Gartenarchitekt. In Württemberg gestaltete er mit seinem Unternehmen große und kleine Anlagen, die zum Teil heute noch gut erhalten sind und besichtigt werden können. Auch in Nürtingen plante er Villengärten, die seine Handschrift tragen. Der Vortrag geht auf prominente Beispiele in Nürtingen ein und erläutert die Gestaltungsprinzipien seiner Gartenarchitektur: Ein Einblick in eine kaum bekannte Seite der Nürtinger Bau- und Gartengeschichte.