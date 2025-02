Vortrag "Die Gerichtsgebäude der Stadt Waiblingen"

Architekturvortrag: Die Gerichtsgebäude der Stadt Waiblingen

1909: Das Amtsgericht bezieht seinen Neubau in der Neuen Bahnhofstr. 48. Das bisherige Amtsgerichtsgebäude am Marktplatz 1 - das ehemalige herzogliche Amtshaus - erwirbt Kaufmann Gottlob Villinger als Geschäftshaus.

Dieser Neubau ist allerdings kein Beispiel reinen Jugendstils, sondern lediglich ein Bauwerk mit mehr starken Jugendstilelementen und diese werden durch die in den Jahren unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg einsetzenden Stilrichtungen des wieder versachlicht-einfacheren Neuklassizismus bzw. Neubarocks beeinflusst.

Referent: Klaus J. Loderer hat an der Universität Stuttgart Architektur und Städtebau mit dem Schwerpunkt Architekturgeschichte studiert. Er ist als Redakteur, Kulturjournalist und Bauhistoriker tätig und unterrichtet an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen Architekturgeschichte.