Vortrag: Die I.R.I.-Methode (I reset it)

Wie können wir besser mit belastenden Situationen umgehen? Die I.R.I.-Methode (I reset it) ist ein praktisches Selbsthilfewerkzeug, um schwierige Erlebnisse bewusst zu verarbeiten.

Entwickelt von Irmela Hirschmann, verbindet sie therapeutische Erfahrung mit bewährten Methoden der Psychotherapie. Im Vortrag stellt sie die fünf Schritte Wahrnehmen, Mitgefühl, Neutralisation, innere Neugestaltung und Überprüfung vor und zeigt anhand von Beispielen, wie die Methode im Alltag hilft, emotionale Reaktionen zu regulieren und mehr Gelassenheit zu finden.

Anmeldung unter: https://www.vhssha.de/programm/gesundheit-psychologie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5234017/kursname/Die%20IRI-Methode%20I%20reset%20it/kategorie-id/226/