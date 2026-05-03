Vortrag: Digital am Gänseberg

„Digital am Gänsberg“ ist ein Angebot im Rahmen des Projekts GemeinsamZEIT – Gegen Alterseinsamkeit in Hohenlohe-Franken.

Digital versierte Ehrenamtliche unterstützen Sie bei Fragen rund um Smartphone, Tablet und Internet. Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gerät mit.

Anmeldung: Telefon Telefonnummer: 0159 04862763 oder E-Mail gemeinsamzeit@awo-sha.de

Die Themen der darauffolgenden beiden Veranstaltungen:

Montag, 1. Juni, Thema: Hilfe, mein Handy ist voll!

Montag, 27. Juli, Thema: Arzttermine, Anträge... wie komme ich an eine E-Mailadresse?