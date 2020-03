Vortrag: Digital self defense

Der Vortrag vom Nerd2Nerd e.V. gibt Hilfestellung zur digitalen Selbstverteidigung! Wo hinterlassen wir eigentlich überall Datenspuren? Und wer kann was aus diesen herauslesen? Was heißt es, wenn wir Nachrichten verschlüsseln und sind wir dann wirklich "sicher"? Und wovor eigentlich? Welchen Diensten kann ich vertrauen und von welchen sollte ich besser die Finger lassen? Expert*innen vom Nerd2Nerd e.V. geben in diesem Vortrag einen Überblick und unterstützen Dich dabei, Deinen eigenen digitalen Fußabdruck besser zu kontrollieren.Der Nerd2Nerd e.V. betreibt das FabLab Würzburg und setzt sich grenzüberschreitend für Informationsfreiheit ein und beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Technologien auf die Gesellschaft, das einzelne Lebewesen und die Natur im Allgemeinen.