Vortrag "Digitalisierung und Demokratie"

Wie machen wir Kinder und Jugendliche fit, um die digitale Gesellschaft mitgestalten und im medialen Raum verantwortungsvoll und kritisch agieren zu können?

Viel ist in den Medien über Fakenews, Hassreden und Lügenpresse zu hören. Das geht so weit, dass unsere Demokratie in Gefahr gerät, da einseitig informierte Menschen alle Politiker und Journalisten für Lügner halten.

Wie kommt man aus solch einer Filterblase heraus, wie sollten Eltern und Jugendliche heute mit ihren Daten umgehen und wie verändert dies unseren Blick auf Erziehung? Welche Macht haben Großkonzerne wie Google und Facebook über uns? Wie verändern sich unsere Berufswelt und die Gesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung?

Aber auch die andere Seite: Welche positiven Aspekte bringen die Veränderungen für die Demokratie, die Gesellschaft und den Einzelnen mit sich?

Alexander Kranich ist medienpädagogischer Berater am Kreismedienzentrum Hohenlohe mit dem Schwerpunkt Jugendmedienschutz und aktive Medienarbeit und wird an diesem Abend diesen Fragen nachgehen und sie mit den Anwesenden diskutieren.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Die Vortragsreihe "Wichtig zu Wissen" mit Themen rund um Schule und Erziehung wird von einem ehrenamtlichen Elternteam in Kooperation mit der Stadt Öhringen organisiert und findet in der Regel zweimal jährlich statt.