Eigene Wege gehen

Nina Rühlig, leidenschaftliche Wanderin aus Rottenburg und Autorin eines Wanderführers, ist unter anderem 930 Kilometer alleine durch die Pyrenäen gewandert, hat den Schwarzwald zu Fuß durchquert und war zum Trecking im marokkanischen Atlasgebirge.

Für Nina ist Wandern dabei mehr als Bewegung in der Natur – es ist ein Spiegelbild des Lebens. Es geht ums Aufbrechen und Ankommen, um Freiheit, Mut und Verantwortung, um Ängste, Grenzen und Herausforderungen.

In ihrem Vortrag gibt sie vertiefte Einblicke in das Wesen des Wanderns und dabei gewonnene Erkenntnisse und zeigt, wie sich diese in den ganz „normalen Alltag“ übersetzen lassen.

Ein inspirierender Abend für alle, die ihren eigenen Weg gehen möchten.