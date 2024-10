Vortrag: "Ein Meer ist eine See ist ein Ozean"

Sind es sieben Meere wie in Piratenfilmen, vier wie bei den Chinesen oder gar 66 wie bei der Internationalen Hydrografischen Organisation in Monaco? Schon ihre Zahl ist umstritten und ihre Namen sind manchmal so geheimnisvoll wie ihre Tiefe. Ist die See denn wirklich blau? Homer nannte sie weinfarben, wir kennen das Gelbe Meer, das Schwarze Meer, das Rote Meer, das Weiße Meer. Diesen interessanten Fragen geht Dr. Rolf-Bernhard Essig in seinem Vortrag nach. Dabei erlebt man den bekannten Sprachforscher, einen mit fast allen Wassern gewaschenen Seemannssohn, mal wieder in Hochform.