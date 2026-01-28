Vortrag: Eine Weltreise in Deutschland

Eine Weltreise ist der Traum von vielen. Doch er kostet Geld und vor allem Zeit. Wer beides nicht hat, kann einfach im eigenen Land bleiben.

Der Vortrag widmet sich einer besonderen Deutschlandreise, bei der internationale Ortsnamen im Mittelpunkt stehen. Auf seinem Roadtrip durch Deutschland erkundete Florian Ladenburger Orte wie Wien, Kanada, Brasilien oder Rom – Namen, hinter denen sich teils interessante historische Hintergründe verbergen. In anderen Fällen stehen landschaftliche Eindrücke oder auch schlicht das besondere Ortsschild im Vordergrund.

Mit großem Engagement entstand ein Reisebericht, der eine Route vom Süden über den Osten bis in den Norden Deutschlands nachzeichnet. Präsentiert werden eindrucksvolle Fotografien, begleitet von einem Livebericht, der ein abwechslungsreiches Porträt von Landschaft, Kultur und Menschen vermittelt.