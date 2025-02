Vortrag: Einführung in die Welt der essbaren Wildpflanzen

Warum es sinnvoll ist, essbare Wildpflanzen in Ihren Speiseplan zu (re)integrieren. Wir besprechen eine Auswahl an Pflanzen, die bei uns wachsen, lecker und gesund sind und sehr gut in der Küche verwendet werden können. Sie erhalten Informationen darüber, was beim Sammeln unbedingt zu beachten ist, wie die Pflanzen sicher zu erkennen sind und gehen auf die Verwechslungsgefahren ein.

vhs Kirchheim, Spital, Max-Eyth-Str. 18, Raum 04