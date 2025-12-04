Vortrag: "Einfach online – Banking, Shopping & Kommunikation"

Online einkaufen, Überweisungen erledigen, mit der Familie schreiben oder einen Film streamen – das Internet bietet viele praktische Möglichkeiten für den Alltag.

Doch nicht alle fühlen sich dabei sicher: Wie erkennt man seriöse Anbieter? Wie funktioniert Onlinebanking ohne Risiko? Und worauf sollte man bei Passwörtern und persönlichen Daten achten? Diese Veranstaltung richtet sich an Menschen mit wenig Interneterfahrung, die sich mehr Sicherheit im Umgang mit digitalen Angeboten wünschen. Gemeinsam mit dem Dozenten sammeln wir Ihre Fragen und sprechen über typische Unsicherheiten. In verständlicher Sprache erhalten Sie alltagstaugliche Erklärungen, praktische Tipps und Empfehlungen – damit Sie Online-Dienste wie Banking, Shopping oder Kommunikation besser einschätzen und sicher nutzen können.

