Vortrag mit Gertrud Schneider, Kneipp-Gesundheitsberaterin, am Dienstag, 05. August um 19:30 Uhr im Kurhaus - Kursaal.

Kneipplehre - Früher und Heute

Die Lebensordnung - das 5. Element in der Gesundheitslehre von Sebastian Kneipp

Sebastian Kneipp, uns bekannt als der Wasserdoktor von Wörishofen, hat vielen Menschen ihre Gesundheit wieder gegeben mit seinen natürlichen Heilmethoden: Wasser - Bewegung - Heilkräuter und gesunde Ernährung.

Doch als katholischer Pfarrer, als Seelsorger, wusste er auch um die Zusammenhänge von körperlicher Krankheit und seelischem Leiden. Daher war es ihm wichtig, auch Ordnung in die Seele eines Menschen zu bringen, damit Heilung geschehen kann.

Im Vortrag wollen wir nachspüren, was er uns heute sagen könnte in einer Welt, in der im Großen wie im Kleinen so vieles in Unordnung ist.

Der Vortrag "Element Lebensordnung in der Kneipp'schen Lehre" findet in der Vortragsreihe "Kneipplehre - Früher und Heute" statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness in Kooperation mit dem Kneipp-Verein Bad Mergentheim e.V. organisiert.

Veranstaltungsbeginn:

19:30 Uhr

Referentin:

Gertrud Schneider, Kneipp-Gesundheitsberaterin