Vortrag: Elijah

Elijah

Vortrag: Birgit Kammer

Anfang der neunziger Jahre wurden der Vorarlberger Jesuitenpater Georg Sporschill und die gebürtige Schwäbisch Hallerin Ruth Zenkert nach Bukarest in die Gegend um den Nordbahnhof entsandt, um dort Obdachlosen bzw. den in der Kanalisation lebenden Straßenkindern beizustehen. Unter unfassbaren Umständen und mit vielen Rückschlägen bauten sie dort das Hilfswerk Concordia auf, das vielen ein menschenwürdiges Leben ermöglichte. 2012 gründeten sie in einigen siebenbürgischen Dörfern das Hilfswerk Elijah, das sich der Arbeit mit Roma widmet. 2024 arbeitete Birgit Kammer einige Wochen bei diesem Projekt mit und berichtet, wie unter dem Motto „Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt“ überaus positive Entwicklungen angestoßen werden. Eintritt frei, Spenden kommen dem Hilfswerk zugute.