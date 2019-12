Vortrag: Eltern in der Verwöhnfalle?!

Dr. Albert Wunsch, bekannt aus Funk und Fernsehen, bringt in seiner pointierten und humorvollen Art wichtige Notwendigkeiten in der Erziehung so auf den Punkt, dass Eltern und Lehrer in Familie und Schule diese Anregungen schon am nächsten Tag umsetzen können.

Er plädiert dafür, Kindern und Jugendlichen bewusst Herausforderungen zuzumuten, ohne sie dabei sich selbst zu überlassen. Wenn Eltern und Lehrer eine ermutigende Grundhaltung einbringen, klare Orientierung bieten, konsequent sind, Grenzen verdeutlichen und wohlwollendes Verhalten zeigen, fördern sie die Eigenständigkeit ihrer Kinder optimal. Ziel des Vortrags ist, sich mit mehr Gelassenheit und Fähigkeit den alltäglichen Herausforderungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen stellen zu können!

