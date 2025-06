Vortrag: Empirische Persönlichkeitsforschung & -störungen

Vortrag mit Dipl.-Psych. Christoph Schneider, am Dienstag, 22. Juli um19:30 Uhr im Kurhaus - Kursaal.

Empirische Persönlichkeitsforschung und Persönlichkeitsstörungen.

Persönlichkeit verstehen – von den „Big Five“ bis zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung

In diesem spannenden Vortrag erhalten die Teilnehmenden einen verständlichen Einblick in die empirische Persönlichkeitsforschung. Zunächst werden grundlegende Fragen geklärt: Was ist Persönlichkeit, wie hat sich die Persönlichkeitsforschung entwickelt und welche Themen stehen im Zentrum? Besonders im Fokus steht das Fünf-Faktoren-Modell – auch bekannt als die „Big Five“ – das als eines der wichtigsten Modelle zur Beschreibung von Persönlichkeit gilt. Anhand praktischer Beispiele wird aufgezeigt, wie dieses Modell in verschiedenen Bereichen Anwendung findet, etwa in der Arbeitswelt oder der psychologischen Diagnostik. Dabei werden auch die Grenzen und kritischen Aspekte dieses Ansatzes beleuchtet.

Im zweiten Teil des Vortrags wird der Bogen zur klinischen Psychologie und Psychotherapie gespannt. Hier geht es um die Rolle der Persönlichkeit im Kontext psychischer Störungen – insbesondere Persönlichkeitsstörungen. Nach einer Einführung in die diagnostischen Klassifikationen (ICD-10/11 und DSM-5) wird ein modernes Modell zur Erklärung und Behandlung von Persönlichkeitsstörungen vorgestellt: das Modell der doppelten Handlungsregulation nach Rainer Sachse. Zum Abschluss wird die Narzisstische Persönlichkeitsstörung vertiefend behandelt – anschaulich und lebensnah anhand konkreter Fallbeispiele.

Referent: Dipl.-Psych. Christoph Schneider