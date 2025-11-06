Vortrag: Entspannt durch die Weihnachtszeit

Die Adventszeit sollte voller Freude und Besinnlichkeit sein – doch oft bestimmen Hektik und Stress die Wochen vor Weihnachten. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Ihre Weihnachtsvorbereitungen clever und entspannt organisieren.

Erfahren Sie, wann welche Aufgaben sinnvoll geplant werden, wie Sie Aufgaben delegieren und wie Sie den Perfektionsdruck loslassen können. Mit praktischen Tipps und leicht umsetzbaren Strategien gestalten Sie Ihre Vorweihnachtszeit stressfrei und genießen bewusste Momente mit Familie und Freunden. Schenken Sie sich selbst mehr Gelassenheit und machen Sie Weihnachten zu dem, was es sein soll: eine wunderbare Zeit der Freude!

Anmeldung unter: https://www.vhssha.de/programm/gesundheit-psychologie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5234024/kursname/Entspannt%20durch%20die%20Weihnachtszeit/kategorie-id/226/