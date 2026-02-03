Vortrag "Erben und Vererben"

Heute entscheiden, was morgen zählt. Wer gut geplant vererben möchte, sollte heute schon entscheiden und regeln was morgen zählt. Denn es ist oft nicht einfach, die richtige Regelung zu treffen.

Rechtsanwalt Timo Winter, vom Vortragsservice Geld und Haushalt, zeigt praxisnah, was ohne Testament passiert, wie die gesetzliche Erbfolge greift und welche Gestaltungsspielräume wirklich wirken. Dabei wird schnell deutlich, wie kluge Regelungen frühzeitig Ruhe in sensible Familienfragen bringen.

Der Vortrag ist kostenfrei. Anmeldung erforderlich, siehe unten.