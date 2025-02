Vortrag "Erste Hilfe für Senioren"

Jeder Mensch muss in Notfallsituationen Erste Hilfe leisten. Umso wichtiger es, in Notfällen die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können. Um älteren Menschen und ihren Angehörigen wertvolle Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, lädt das Seniorenbüro der Stadt Ludwigsburg im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gut informiert und aktiv Leben - (K) eine Frage des Alters“ in Kooperation mit der kommunalen Gesundheitsförderung am Montag, den 17. März zu einem praxisnahen Vortrag ein.

Kardiologe und ärztlicher Direktor des Klinikums Ludwigsburg Prof. Dr. med. Christian Wolpert informiert über die Ursachen akuter Herzprobleme und deren Behandlung. Erste Hilfe-Maßnahmen werden mittels praktischer Vorführungen am Modell sowie über Kurzfilme anschaulich gemacht und der korrekte Ablauf der Hilfsmaßnahmen benannt.