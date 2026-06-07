Vortrag Fürsorge am Lebensende

Am Montag, 6. Juli 2026 bietet das Seniorennetzwerk Göppingen von 15 bis 16:30 Uhr einen Vortrag mit Frau Christine Schlenker zu dem Thema „Fürsorge am Lebensende“ an.

Die Begleitung eines Menschen in der letzten Phase des Lebens verunsichert viele zutiefst. Müssen wir untätig zuschauen oder gibt es etwas, das wir tun können?

Der Vortrag geht folgenden Fragen nach:

Was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Wie können körperliche, psychische, soziale und existenzielle Nöte gelindert werden? Was, wenn Hunger und Durst verschwinden?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten praktische

Anregungen und werden ermutigt einen „Letzte - Hilfe-

Kasten" zusammen zu stellen und ihre ganz konkreten Fragen

mitzubringen.