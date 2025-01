Vortrag: Familienabenteuer auf zwei Rädern: Radreisen mit Kind und Hund

Radreisen mit Kind und/ oder Vierbeiner können viele Fragen aufwerfen: "Was, wenn die Kinder keine Lust mehr haben? Wird das nicht langweilig? Wie organisiere ich das überhaupt? Wie nehme ich meinen Vierbeiner mit? Ist das nicht purer Stress? Oder gar Tierquälerei?" Diese Gedanken beschäftigen viele. An diesem Abend schildere ich meine Radreiseerfahrungen mit Kindern und Hund. Ich berichte von meiner Vorbereitung, Planung, dem Schreiben der Packliste und den kleinen Abenteuern, die ich mit meiner Familie erlebte. Es gibt auch ausreichend Raum für Austausch, Ihre Fragen und Sorgen, damit am Ende des Vortrags jede/r Teilnehmende bereit für sein/ihr Familienabenteuer ist.