Vortrag: Finnland: „Das glücklichste Land der Welt“

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum die Finnen Jahr für Jahr zu den glücklichsten Menschen der Welt zählen?

Was hat das mit unberührter Natur, nachhaltigem Denken – und einer sehr besonderen Portion Verrücktheit zu tun? Und warum gelten die Finnen gleichzeitig als entspannt, tiefenentspannt – und doch unglaublich innovativ?

Willkommen zum multimedialen Vortrag „Finnland und Nachhaltigkeit“, einer interaktiven Entdeckungsreise in ein Land, das uns zeigt, wie Glück und Klimaschutz Hand in Hand gehen.

Erleben Sie einen unterhaltsamen, informativen und humorvollen Abend voller spannender Ideen, kreativer Lösungen und überraschender Erkenntnisse. Lernen Sie, wie Finnland mit klugen Konzepten, lokalem Denken und tiefem Naturverständnis zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit geworden ist – dass Umweltschutz auch Spaß machen darf und was wir ganz konkret davon lernen können.

Über die Referentin

Tarja Prüss ist deutsch-finnische Journalistin und Autorin mehrerer Finnlandbücher. Sie hat an der Universität Konstanz Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie studiert und war viele Jahre als Redakteurin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF tätig. Heute hält sie Vorträge und Lesungen und schreibt über ihr Herzensland. Auch sinnlich entführen wir Sie in den hohen Norden: Die Bezirksgruppe der Deutsch-Finnischen Gesellschaft e. V. steuert an dem Abend typisch finnischen Kaffee und Zimtschnecken bei.