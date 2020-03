Veranstaltungsreihe zum „Internationalen Frauentag 2020“ der Agentur für Arbeit Ludwigsburg im Kulturzentrum Ludwigsburg

In dem Vortrag „Frauen leben länger - aber wovon?" informiert die Beauftragte für Chancengleichheit der Ludwigsburger Arbeitsagentur in Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung Frauen zum Thema Altersvorsorge. Eingeladen sind alle Frauen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 12. März 2020, von 9:00 - 11:00 Uhr in den Räumen des Kulturzentrums Ludwigsburg. Um Anmeldung unter Ludwigsburg.BCA@arbeitsagentur.de wird gebeten.

Statistisch gesehen leben Frauen heute länger als Männer. Die Frage ist nur, wovon? Viele Frauen unterbrechen Ihre Erwerbstätigkeit für Kindererziehung, Pflege von Familienangehörigen oder arbeiten in Teilzeit. Nach einer Trennung oder Tod des Partners oder der Partnerin geraten viele Frauen nicht selten in die Armutsfalle. Wirken sich Arbeitslosigkeit, Teilzeitarbeit oder eine längere Auszeit auf die spätere Rente aus? Welche Bedeutung haben Erziehungszeiten? Lohnt es sich, freiwillig Beiträge zu zahlen? Antworten auf diese und auch andere Fragen gibt Andrea Steiner von der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg.

Veranstaltungsdaten:

Donnerstag, 12. März 2020, 9:00 - 11:00 Uhr

Kulturzentrum Ludwigsburg

Wilhelmstr. 9/1

71638 Ludwigsburg