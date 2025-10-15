Vortrag: Frauenwirtschaftstage 2025

Unsere Arbeitswelt folgt noch immer Regeln von gestern – dabei braucht es heute mehr denn je gemeinsames, sinnvolles und gesundes Arbeiten.

Warum gelingt Zusammenarbeit oft nicht, obwohl wir sie so dringend brauchen? Was hält uns zurück – und wie könnte eine Arbeitswelt aussehen, die wirklich passt?

In diesem interaktiven Vortrag wollen wir uns anschauen, was das Zusammenarbeiten heutzutage so schwierig macht, warum es kein richtiges Leben in der falschen Arbeitsumgebung geben kann und wie ein neues, ein zeitgemäßes Betriebssystem einer verantwortlichen Organisation und gute Zusammenarbeit aussehen könnte. Es geht um das Konzept von »New Work«, um Methoden und Tools. Aber vor allem um: Haltung.

Marion King, Gründerin von Les Enfants Terribles, begleitet seit über 20 Jahren Unternehmen bei der Transformation ihrer Arbeitskultur. Sie gilt als Pionierin der New-Work-Bewegung, ist Speakerin, Buchautorin und Ausbilderin für gutes neues Arbeiten. Ihr Herzensthema: Selbstwirksamkeit als Grundlage für echte Veränderung.

Programm:

18:30 Uhr Ankommen / Sektempfang

19:00 Uhr Begrüßung Interaktiver Vortrag & Fragen „Über die gute Arbeit.“ Referentin: Marion King

20:45 Uhr Get together mit Imbiss I Netzwerken

22:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Anmeldung:hier

Anmeldestart: 01.09.2025

Anmeldeschluss: 07.10.2025

Die Teilnehmendenanzahl ist begrenzt.

Die Frauenwirtschaftstage ist eine Kooperationsveranstaltung von:

Bundesagentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim

FamilyNet

Frau und Beruf Heilbronn-Franken

INQA-Coaching

Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall

Regionalbüro der Netzwerke für berufliche Fortbildung Heilbronn u. Schwäbisch Hall

Stadt Schwäbisch Hall

Stadt Crailsheim

Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall

Die Veranstaltung findet statt mit freundlicher Unterstützung der