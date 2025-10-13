Vortrag: Ganz unten: Wie Arbeitsmigranten uns den Wohlstand sichern

Sie malochen auf deutschen Baustellen, putzen Büros und Toiletten, machen Hotelbetten, waschen Pflegebedürftige in Altenheimen, sitzen im LKW oder schuften in Schlachthöfen:

Arbeitskräfte aus dem Ausland stützen unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft.

Die Gastarbeiter von heute sind nicht selten der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgesetzt. Urlaub, Arbeitsunfälle und Krankheit gehen oft auf eigene Kosten. Sascha Lübbe geht dorthin, wo es wehtut, dorthin, wo mitten im reichen Deutschland Ausbeutung von Arbeitnehmern an der Tagesordnung ist. Er besucht die Menschen, die oft ohne Rechte und ohne Respekt mit ihrer Arbeit unser System am Laufen halten.

Beinahe unmerklich entwickelten sich in den letzten Jahren wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die prekäre Beschäftigung ermöglichten und soziale Gerechtigkeit aushöhlten. So entstand eine "Working Class" dort, wo kaum mehr Geld für Arbeit gezahlt wird: ganz unten. Sascha Lübbe zeigt auf, welche Faktoren zur Entstehung beitrugen, und dass es allerhöchste Zeit ist, mit Ressentiments aufzuräumen. Es geht ihm um nichts weniger als die Frage: In welcher Gesellschaft wollen wir miteinander leben - und arbeiten?

Zur Person: Sascha Lübbe ist Journalist und schreibt vor allem über die Themen Migration, Integration, soziale Ungleichheit, unter anderem für ZEIT Online, taz, Stern, NZZ, Welt am Sonntag, Tagesspiegel, Der Freitag. Er war für den Deutschen Reporter:innen-Preis, den Alternativen Medienpreis und den Deutschen Journalistenpreis nominiert. Das Buch "Ganz unten im System" war für den NDR-Sachbuchpreis 2024 nominiert.