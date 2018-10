Vortrag: Die Geschichte des Olivenölanbaus

Die Geschichte des Olivenanbaus im Mittelmeerraum von der Antike bis heute

Vortrag von Dr. Marina Detzel am Freitag, den 12. Oktober 2018

alles, was Sie über Olivenöl wissen möchten und noch nicht gefragt haben…

Beginn: 19:00 Uhr. Wir beginnen mit einer Kostprobe von verschiedenen Olivenölen mit kleinen Antipasti

Eintritt (ohne Speisen): 9€

Speisen: ab 9€ a la carte, Getränke extra

Diese Gehölze, die auch 4000 Jahre alt werden können, sind ein wichtiges Merkmal der Landschaft in Südeuropa, in Kleinasien und in Nordafrika. Woher kamen diese Pflanzen, die für unsere Ernährung so wichtig sind? Woran liegt es, dass das Olivenöl heute das beliebteste Fett in unseren Küchen ist?

Diese und andere Fragen wird Ihnen Dr. Marina Detzel, Dozentin für Deutsch und Italienisch in Stuttgart und Dipl. Agraringenieurin, in einem bebilderten, kurzweiligen, historischen Streifzug durch die Geschichte des Olivenanbaus im Mittelmeerraum beantworten. Unser Chef-Koch Maurizio wird einige Gerichte zubereiten, in denen der Geschmack des einen oder des anderen Olivenöls zum Ausdruck kommt. Lassen Sie sich überraschen…