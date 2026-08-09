Vortrag: "Geschichtsreich und wertlos? Das Armenhaus in Bad Boll - Zur Baugeschichte eines verlorenen Kulturguts"

Das Bad Boller Armenhaus war in den vergangenen Jahren bis zu seinem Abbruck 2025 Gegenstand einer bemerkenswerten innerörtlichen Auseinandersetzung mit Kulturgut der sozialen Unterschicht. Von der Denkmalpflege nicht als Bau- und Kunstdenkmal eingestuft, von der Gemeinde als Ort einer Parkraumerweiterung auserkoren, rührte sich in der örtlichen Bevölkerung Widerspruch gegen den geplanten Abbruch dieses Seldnerhauses aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Um eine bessere Grundlage zur kulturhistorischen Einordnung des Gebäudes und zugleich die Grundlage für ein Konzept für dessen Sanierung und Nutzung zu schaffen, wurde in Absprache mit der Gemeinde eine bauhistorische Untersuchung vorgenommen. Sie führte zu außergewöhnlichen Überraschungen, aber nicht zum erhofften Erhalt. Denselben Effekt hatte die archäologische Untersuchtung von Teilen des Baugrunds, welche die ersten Spuren einer frühmittelalterlichen Siedlung im Dorf Boll hervorbrachte. Reiche und einmalige Kulturgeschichte und doch ohne Wert? Wie gehen wir künftig mit derartigen Geschichtszeugnissen um?

Referenten sind Dr. Reinhard Rademacher und Tilman Marstaller M. A.