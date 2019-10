Vortrag und Gespräch Prof. Dr. Brendan Simms

× Erweitern Jorinde Gersina Prof. Dr. Brendan Simms

Hitler - Eine globale Biographie

Brendan Simms ist Professor für die Geschichte der internationalen Beziehungen an der Universität Cambridge. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte Europas und die Geschichte Deutschlands im europäischen Kontext. In seinem umfassend recherchierten neuen Buch "Hitler - Eine globale Biographie" zeigt er, dass die wichtigsten Dinge, die wir über Adolf Hitler zu wissen glauben, falsch sind. Der renommierte Historiker zeichnet in seinem Buch nicht nur ein völlig neues Bild von Hitlers Weltanschauung, er zeigt zugleich, warum diese zwangsläufig zu einem Krieg globalen Ausmaßes führen musste: Um zu überleben, musste das deutsche Volk die Herrschaft über die gesamte Welt anstreben.