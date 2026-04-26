Vortrag und Gespräch mit Rüdiger von Fritsch - Die Geschichte in mir

Rüdiger von Fritsch liest aus seine Buch „Die Geschichte in mir“.

Rüdiger von Fritsch war von 2010 bis 2014 Botschafter in Warschau und von 2014 bis 2019 Botschafter in Moskau. Er hat sein Leben als Diplomat der Verständigung der Völker verschrieben.

In seinem neuen Buch „Die Geschichte in mir“ entwirft er am Beispiel seiner Familie ein Panorama des 20. Jahrhunderts. Ein eindringlich und literarisch erzähltes Buch, das zeigt, wie wichtig und wie schwer es ist, über Schuld und Verstrickung in der eigenen Familie zu sprechen.