Vortrag "Gesundheitliche Vorsorgeplanung und Patientenverfügung"

eder Mensch kann durch Unfall, Krankheit oder mit zunehmendem Alter vor der Situation stehen, die eigenen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln zu können. Dokumente wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, ACP und Betreuungsverfügung können auf diesen Ernstfall vorbereiten. Sie machen es möglich, dass der eigene Wille und individuelle Wünsche berücksichtigt werden können.

Am Freitag, den 4. April ab 14:30 Uhr lädt das Seniorenbüro der Stadt Ludwigsburg im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gut informiert und aktiv Leben - (K) eine Frage des Alters“ in Kooperation mit der kommunalen Gesundheitsförderung zu einem informativen Vortrag ein. Palliativmedizinerin Dr. med. Nicole Pakaki informiert über die verschiedenen Möglichkeiten der Vorsorge. Augenmerk liegt dabei auch auf dem Gesprächsprozess zur Erstellung des gesundheitlichen Vorsorgeplanung, der die psychischen, sozialen, spirituellen und kulturellen Wünsche am Lebensende mit einschließen sollte.

Anmeldung und weitere Informationen unter (07141) 910-2014 oder seniorenbuero@ludwigsburg.de