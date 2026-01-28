Vortrag: Grönland: Kalt ist das neue Warm

Nach Grönland zu reisen heißt, Erfahrungen zu sammeln. Grönland bringt jeden Menschen an seine Grenzen – und wer es einmal erlebt hat, spürt schnell die Sehnsucht nach einer Rückkehr.

Dennis Hartke war zehn Jahre lang als Extremreiseleiter im Norden unterwegs. Seine Laufbahn begann an der rauen Ostküste Grönlands – einer Region, geprägt von Stille, Eis und Eisbären. In seinem eindrucksvoll bebilderten Vortrag nimmt er uns mit an den Rand der Welt.

Begegnungen mit den Inuit, farbenfrohe Blütentupfer in einer kargen Landschaft, verlassene Militärbasen, Grenzerfahrungen in vereisten Fjorden, tiefe Einsamkeit und der Alltag fernab jeglicher Zivilisation – das sind die Inhalte eines Reiseberichts, der aus tiefstem Herzen erzählt wird und eine außergewöhnliche Verbundenheit mit einem vereisten Land spürbar macht."