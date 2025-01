Vortrag: Gute Arbeit, faire Löhne

Unser Land steht vor gewaltigen Herausforderungen. Wie sehen in Zukunft "gute Arbeit", zukunftssicherere Arbeitsplätze und Löhne aus?

Welche Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur, so u.a. in der Automobilindustrie in Baden-Württemberg, kommen auf uns in zu? Wie können wir diese Transformationsprozesse erfolgreich gestalten? Welche Strategien gegen den Fachkräftemangel in zahlreichen Branchen müssen wir anwenden? Wie soll sich der Sozialstaat im 21. Jahrhundert entwickeln? Und was heißt das alles für gewerkschaftliche Arbeit?

Zur Person: Kai Burmeister, ist seit Februar 2022 ist er Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg.