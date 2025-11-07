Vortrag: Heimische Bäume: Die Buche

Tatsächlich blickt die Buche auf eine große Vergangenheit zurück, war sie doch einmal die beherrschende Baumart in Mitteleuropa. Der Menschheit dient sie im Mittelalter als wichtigste Energiequelle für Haus, Herd und Industrie.

Ihr mächtiger grauer Stamm trägt eine ausladende Krone mit mehr als einer halben Million Blättern, und gemeinsam bilden alte Buchen beeindruckende Hallenbestände mit sakraler Ausstrahlung. Wissen Sie was Baumperlen sind, woher der Buchstabe seinen Namen hat, was ein Sechtelschaff ist und ob Sie bei Gewitter Buchen wirklich suchen sollten? Und wieso ist die Buche jahrhundertelang ein Garant für guten Schlaf im Engadin? Wird die Buche im Klimawandel bestehen oder gehört auch sie zu den Verlierern dieser Krise? Förster Jörg Brucklacher nimmt seine Zuhörer mit zu einer intensiven Baumbegegnung mit der Buche anhand von zahlreichen Bildern, Geschichten und Gedichte.