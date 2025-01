Vortrag: Heimische Bäume - Die Erle mit Jörg Brucklacher

Die Erle steht an der Schwelle zur Anderwelt. Die "Raue Else" ist ein wildes Weib und steckt in der Erle, die Erle wiederum steckt im Sumpf oder an Bächen - und ist nicht ganz geheuer.

Heißt sie nun Roterle oder Schwarzerle ? Das ist einerlei und beide Farben haben ihre Berechtigung. Nachts im Sumpfland allerdings sind alle Bäume grau, die Grauerle ist dann aber nochmal was anderes. Wir machen uns auf die Suche nach Erlen und Erlengeschichten, in Venedig und in Hamburg, jagen Flöhe in mittelalterlichen Schlafgemächern, und gehen noch weiter zurück zu Ovid und Vergil, die uns von der Entstehung der Erlen berichten wollen. Weiterhin befassen wir uns unter anderem mal eben mit einer kosmischen Katastrophe, dann mit einem schillernden Insekt, das uns zu einem physikalischen Exkurs nötigt, einer ganzen Menge alten und modernen Aberglaubens und natürlich mit dem Erlkönig und all seinen Verwandten im Reich der Poesie. Schön schaurig. Und dann kommt noch der Erlenwürger. Den gibt es tatsächlich! Gespannt?

Im Haus der Bildung/ Raum M.1.02

Keine Voranmeldung erforderlich.