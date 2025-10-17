Vortrag: Heimische Bäume: Erkundungen in der Strauchschicht

Erkundungen in der Strauchschicht des Waldes: Kornelkirsche, Hartriegel, Pfaffenhütchen, Weißdorn, Schwarzdorn, und Faulbaum. Unbedeutendes Unterholz und gemeines Gesträuch?

Von wegen! Warum schon Ovid die Kornelle rühmte und was der Spießbürger damit anfängt, was das Harte am Hartriegel ausmacht und wie man ein Blatt schweben lässt, wie der Pfaffe zum Hütchen kommt und wie damit Läuse bekämpft werden können, wie der Weißdorn den Zauberer Merlin verzauberte und welcher Zweig die Weihnachtdeko der Royals von England jährlich schmückt, von welcher Schuld Gott den Schwarzdorn freisprach und wie die Schlehe helfen kann, wenn einem die Spucke wegbleibt, all das (und mehr) wollen wir ergründen und erfahren. Und kann man davon ausgehen, dass alle anderen Sträucher fleißiger sind als der Faulbaum? Natürlich nicht - der Faulbaum überrascht uns mit einem sonnengelben Frühlingsboten, einer in Pirouetten fressenden Motte und mit explosiver Vergangenheit.