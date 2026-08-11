Vortrag: Heimische Pilze

Umweltzentrum Schwäbisch Hall Gelbinger Gasse 85 Landkreis Schwäbisch Hall

Das Umweltzentrum Kreis Schwäbisch Hall bietet artenkundliche Vorträge an.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter umweltzentrumsha@web.de

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Vorträge & Lesungen
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