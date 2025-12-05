Vortrag: Hildegard von Bingen – ihr Leben und ihr Erbe

Hildegard von Bingen wurde als zehntes Kind der Edelfreien Hildebert und Mechtild 1098 geboren und im Alter von acht Jahren ins Kloster gebracht. Sie war Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin und eine bedeutende Universalgelehrte.

In der römisch-katholischen Kirche wird sie als Heilige und Kirchenlehrerin verehrt. An diesem Nachmittag erfahren Sie mehr über ihr Leben und Wirken, über ihre Erkenntnisse und ihr Vermächtnis.

Anmeldung möglich unter: https://www.vhssha.de/programm/frauenakademie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5245003-U/kursname/Hildegard%20von%20Bingen%20ihr%20Leben%20und%20ihr%20Erbe/kategorie-id/280/