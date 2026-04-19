Die Künstlerinnenszene der klassischen Moderne.

Der Kurator Simon Santschi widmet sich in seinem Vortrag „Ida Kerkovius und Freundinnen“ der Künstlerinnenszene der Klassischen Moderne. Im Zentrum steht Ida Kerkovius (1869–1971) und ihr künstlerisches Umfeld, das von intensiven Freundschaften, kollegialem Austausch und gegenseitiger Inspiration geprägt war. Der Vortrag betrachtet dabei Künstlerinnen aus Europa ebenso wie aus außereuropäischen Kontexten und macht Verflechtungen sowie unterschiedliche Prägungen sichtbar.

Dabei werden exemplarisch bedeutende Zeitgenossinnen vorgestellt wie Hanna Bekker vom Rath (1893–1983), eine Malerin, Sammlerin und bedeutende Förderin der Moderne, oder Martha Cunz (1876–1961), eine Schweizer Malerin und Grafikerin, die mit ihren innovativen Holzschnitten zur Modernisierung der Druckkunst beitrug.

Beleuchtet werden Netzwerke von Künstlerinnen, ihre Ausbildungswege, Arbeitsbedingungen und Strategien der Sichtbarkeit in einem von Männern dominierten Kunstbetrieb und ermöglicht eine erweiterte Perspektive auf die Moderne.