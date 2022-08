Vortrag "Im Takt der neuen Zeit: Seidenstoffweberei Waiblingen, neue Moden für eine neue Zeit

Am Donnerstag, 22. September findet der sechste Vortrag der neuen Veranstaltungsreihe des Heimatvereins statt.

Neue Konsum- und Absatzformen waren ganz entscheidend für die sogenannten Zweite Industrielle Revolution, die auf die Gründerkrise der frühen 1870er Jahre in Deutschland folgte. Im Wilhelminischen Kaiserreich entstanden neue Konsumformen bei Bekleidung nicht nur für den Adel und das höhere Bürgertum, sondern langsam auch für eine konsumbereite Mittelschicht. Verhinderten die delikaten Seidenstoffe zunächst eine durchgreifende Mechanisierung so führte die Entwicklung des mechanischen Seidenwebstuhl seit den 1870er Jahren zu einer massiven Expansion der Seidenproduktion in allen europäischen Seidenregionen.

Ausgehend von der Zürcher Seidenindustrie entstand auch in Waiblingen eine industrielle Seidenproduktion, die neue Moden für die Region und für den globalen Absatz fertigte. Waren es zunächst noch luxuriöse Seidenroben für die oberen Zehntausend, so konnten nach der Jahrhundertwende mit der Entwicklung der Kunstseide auch breite Bevölkerungsschichten an den innovativen Produkten aus Waiblingen partizipieren, wie der Vortrag deutlich macht.

Referentin: Prof. Dr. Stefanie van de Kerkhof, Historisches Institut, Universität Mannheim