Vortrag: Innenansichten: Die aktuelle Lage in der Ukraine

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Franz Feyder, Leitender Redakteur der Stuttgarter Nachrichten, reiste sofort nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in die Ukraine, um von dort aus erster Hand zu berichten.

Seitdem ist er regelmäßig in vielen Regionen des Landes - auch nahe des Frontverlaufes in der Ostukraine - unterwegs, um mit Politik, Militär und Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. In seinem Vortrag gibt er exklusive Einblicke und Innenansichten zur aktuellen Lage in der Ukraine: Wie entwickelt sich die objektive militärische Lage? Wie verarbeiten die Menschen die fortdauernden Angriffe auf ihr Land - und wie sieht ihr Alltag unter Kriegsbedingungen in der Ukraine aus? Welche Erwartungen haben sie an den Westen, Europa und Deutschland, um ihrem Land zu helfen? Und: Wie sehen ihre Vorstellungen einer Friedensordnung aus?

Zur Person: Dr. Franz Feyder, Leitender Redakteur der Stuttgarter Nachrichten.

