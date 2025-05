Vortrag: "Insektenfreundliche Gärten"

Worauf können Sie achten, damit sich Bienen, Hummeln und Co in Ihrem Garten und auf ihrem Balkon wohlfühlen? In dem Vortrag der Fachberaterin Frau Martina Rist von der Beratungsstelle für Obst- und Gartenbau beim Landratsamt Ludwigsburg erfahren Sie, wie Sie natürliche Refugien in Ihrem Garten erschaffen können, damit sich dort Insekten erfolgreich niederlassen. Auch auf kleinen Balkonen ist das möglich! Sie erhalten Antworten auf die Fragen, welche Pflanzen von unseren Insekten gerne angeflogen werden und worauf generell bei der Auswahl der Pflanzen zu achten ist. Dies ist enorm wichtig, denn Insekten sind genauso wie Menschen auf eine übers Jahr verteilte regelmäßige Nahrungsversorgung angewiesen und haben ebenfalls spezielle Vorlieben.