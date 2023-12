Vortrag: Ist Gott weiblich?

Die jüdische Schöpfungslehre basiert auf zwei Grundkonzepten: din «Rechtlichkeit» und rachamim «Mitfühlsamkeit». Sie enthalten Geschlechtsaffinitäten, die beim Nachvollziehen der rabbinischen Sicht auf die Gender-Debatte mitzugewichten sind. Einerseits gehören Objektisierung und Ausbeutung der Frau zu den schändlichsten Charakterzügen männlich dominierter Kulturen, andererseits kann ein traditionsbewusster Einspruch gegen die extremen Ausprägungen der woke-Ideologie Konstruktives für ein freieres, egalitäreres Miteinander der Geschlechter leisten. Ein Versuch hierzu soll in einem öffentlichen Vortrag mit anschließendem Gespräch gemacht werden, zu dem Sie hiermit herzlich eingeladen sind:

Referent Sebastian Hobrack M.A. geboren 1972 in der DDR, Absolvent der Universität Erlangen-Nürnberg in den Fächern Semitische Linguistik, Klassisches Griechisch und Islamwissenschaft, Absolvent des Nederlands Israëlietisch Seminarium te Amsterdam in den Fächern Hebräische Sprache und Jüdische Pädagogik, Mitglied der IRGW in der Ortsgemeinde Stuttgart.