Vortrag: Jane Austen

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

„Wenn ich mich verliebe, wird es für immer sein.“: Leben und Werk von Jane Austen.

Für die damalige Zeit erhielt die Pfarrerstochter Jane Austen (1775-1817) eine ungewöhnlich gute Bildung als Mädchen. Mit zwölf Jahren begann sie zu schreiben, veröffentlichte jedoch zeitlebens anonym unter der Verfasserangabe „by a lady“. Dank ihrer scharfsinnigen Beobachtungsgabe und ihres feinsinnigen Humors ist sie bis heute eine der meistgelesenen Autorinnen der englischen Literatur.

An diesem Vormittag widmen wir uns zunächst in einem Vortrag ihrem Leben, um anschließend gemeinsam das Werk der mit 41 Jahren viel zu früh verstorbenen Schriftstellerin zu beleuchten.

Anmeldung möglich unter: https://www.vhssha.de/programm/frauenakademie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5245003-D/kursname/Jane%20Austen/kategorie-id/280/

